KOMPAK: Kepala Dinsos P3A Sumenep Abd. Rahman Riadi (lima dari kiri) bersama Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Sumenep Nia Kurnia Fauzi berfoto bersama para pemateri kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga di Islamic Center Sumenep, Kamis (19/11).

SUMENEP, RadarMadura.id – TP PKK Kabupaten Sumenep bersama dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dinsos P3A) memperkuat pola asuh keluarga melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga di Islamic Center Sumenep kemarin (19/11). Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif perkembangan teknologi.

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur Aan Haryono dan Moh. Rizqi Lasuardi dari Holistik Trance Center Surabaya hadir dalam kegiatan tersebut sebagai narasumber. Materi yang disampaikan mencakup literasi media, tantangan psikologis, serta pola komunikasi sehat antara orang tua dan anak.

Advertisement Kepala Dinsos P3A Sumenep Abd. Rahman Riadi mengatakan, keluarga memiliki peran penting dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Karena itu, penguatan pola asuh perlu dilakukan agar orang tua mampu memberikan pendampingan yang tepat di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Menurutnya, peningkatan kualitas keluarga juga harus dibarengi dengan pemahaman tentang kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI), pihaknya berharap kesadaran masyarakat meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan mampu melindungi anak dari berbagai ancaman.