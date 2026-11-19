SUMENEP, RadarMadura.id – Silang pendapat dipertontonkan kepolisian dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep dalam penanganan perkara dugaan pencabulan yang menyeret seorang oknum guru di Pulau Kangean.

Polresta Sumenep mengeklaim telah melimpahkan perkara itu ke kejari. Sedangkan Korps Adhyaksa membantah pelimpahan perkara itu.

"Sudah dilimpahkan ke kejaksaan kalau tidak salah," ujarnya Kasihumas Polresta Sumenep Ipda Ach. Putrawardana.

Advertisement Sementara Kepala Seksi Intelijen Kejari Sumenep Endro Riski Erlazuardi menyatakan instansinya belum menerima berkas perkara tersebut. "Infonya berkas perkara belum masuk ke kejaksaan, saya coba cek lagi," singkatnya.

Kasus, dugaan pencabulan tersebut terjadi sekitar Rabu (23/9). Polsek Kangean menerima laporan sehari setelahnya, Kamis (24/9), dengan nomor STPLP/B/44/IX/2026/SPKT.Unit Reskrim/Polsek Kangean/Polresta Sumenep/Polda Jawa Timur.

Berdasarkan keterangan dalam laporan, dugaan pelecehan terhadap korban disebut bukan kali pertama terjadi. Terlapor berinisial MR diduga pernah menyentuh bagian sensitif korban saat kegiatan berfoto bersama teman-teman seangkatannya ketika masih duduk di kelas VI sekolah dasar.