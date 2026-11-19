SUMENEP, RadarMadura.id – Hasil reses anggota DPRD Sumenep menjadi salah satu pijakan dalam menentukan arah pembangunan. Karena itu, seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun dari setiap daerah pemilihan (dapil) diharapkan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi diperjuangkan agar masuk dalam program pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses I Tahun Sidang 2026. Menurut dia, reses merupakan kewajiban sekaligus bentuk pertanggungjawaban anggota legislatif kepada masyarakat.

”Kewajiban ini merupakan wujud akuntabilitas setiap anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya menyerap aspirasi masyarakat,” terangnya.

Advertisement Dia menjelaskan, tanggung jawab wakil rakyat tidak sebatas menampung berbagai aspirasi. Tetapi harus diperjuangkan agar dapat terakomodasi dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Selanjutnya, hasil perencanaan tersebut menjadi salah satu dasar penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) APBD tahun berikutnya. Dengan begitu, kebijakan anggaran diharapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

”Rancangan Perda APBD berasal dari kehendak rakyat yang dikumpulkan melalui kegiatan reses setiap tahun,” tegasnya.

Advertisement Zainal menilai, reses memiliki posisi strategis dalam memperkuat peran DPRD sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, kebutuhan warga diharapkan menjadi perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.

Dalam paripurna tersebut, laporan hasil reses disampaikan juru bicara tujuh fraksi, yakni PDIP, PKB, Demokrat, PPP, Nasdem, Gerindra-PKS, dan PAN. Sejumlah persoalan mengemuka, di antaranya perbaikan infrastruktur, pengembangan sektor pertanian, peningkatan layanan kesehatan, akses pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berbagai persoalan itu menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan program prioritas. DPRD berharap aspirasi dari masing-masing dapil dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

”Kami berkomitmen akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah,” katanya. (tif/jup)