SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumenep mendapat kucuran anggaran pengadaan videotron, nilainya mencapai Rp 699 juta.

Pengadaan prasarana itu mulai ditender, namun hanya satu rekanan yang mengunduh dokumen kualifikasi tender tersebut.

Paket pengadaan dengan kode 10182342000 tersebut memiliki pagu anggaran Rp 699.300.000. Sementara, harga perkiraan sendiri (HPS) ditetapkan sebesar Rp 699 juta. Artinya, selisih pagu dengan HPS hanya Rp 300 ribu.

Advertisement Sementara anggota Komisi IV DPRD Sumenep Sami’oeddin menyatakan, pengadaaan peralatan pemancar videotron tersebut harus dilakukan secara maksimal. Sebab, anggaran yang disiapkan untuk pengadaan papan reklame digital tersebut lumanyan besar. Bahkan, angkanya mencapai setengah miliar lebih.

”Anggaran yang disiapkan daerah kan lumayan besar. Jadi nanti pengadaannya harus benar-benar sesuai spesifikasi,” katanya.

Politikus PKB itu menyarankan agar proses lelangnya dilakukan secara selektif. Itu agar rekanan yang memenangkan terder benar-benar yang berpengalaman di bidangnya. Dengan demikian, tujuan utama dari pengadaan tersebut dapat tercapai.

Advertisement ”Jadi jangan sampai salah pilih rekanan. Harus selektif agar hasilnya juga sesuai harapan,” imbuhnya.

Kepala DPMPTSP Sumenep Heru Santoso belum bisa memberikan keterangan berkenaan dengan pengadaan tersebut. Sebab, dirinya belum menerima laporan detail perkembangan lelangnya.