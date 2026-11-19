AMBUNTEN, RadarMadura.id – Puskesmas Ambunten berhasil menyabet tiga penghargaan dari ajang Anugerah Inovasi Daerah, Rabu (11/11). Prestasi tersebut menjadi bukti nyata atas komitmennya dalam mengembangkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Tiga penghargaan itu meliputi juara II inovasi Caping Sehat. Kemudian finalis kategori inovasi Masuk Mas Kita Lanjutkan, serta apresiasi atas kontribusinya dalam pengembangan inovasi daerah.

Kepala Puskesmas Ambunten Zulfa Ulin Nuha menyatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajarannya. Juga berkat dukungan kader dan masyarakat.

Advertisement Menurut dia, inovasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan mutu pelayanan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. ”Penghargaan ini bukan sekadar piala, tetapi amanah bagi kami untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya.

Zulfa mengungkapkan, lembaganya akan terus mengembangkan inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dukungan dan kolaborasi berbagai pihak menjadi modal untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau.