SARONGGI, RadarMadura.id – Puskesmas Saronggi proaktif dalam mengantisipasi penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) bagi anak usia sekolah. Langkah yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan vaksinasi dan sosialisasi kepada para orang tua dan pihak sekolah.

Program tersebut diawali dengan pencanangan vaksinasi di SDN Kebundadap Timur 1, Kecamatan Saronggi, Kamis (12/11). Kegiatan itu dihadiri Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Kepala Dinkes P2KB Ellya Fardasah, dan perwakilan Bio Farma dan Takeda, serta kepala desa dan wali murid.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, kesehatan anak merupakan investasi untuk masa depan. Vaksinasi menjadi salah satu langkah strategis yang dapat melengkapi gerakan 3M Plus.

Advertisement ”Kolaborasi pemerintah desa, tenaga kesehatan, sekolah, dan orang tua menjadi kunci utama dalam melindungi anak-anak dari ancaman DBD,” ujarnya.

Kepala Dinkes P2KB Sumenep Ellya Fardasah menyatakan, Kecamatan Saronggi menjadi lokasi pencanangan awal sebelum program itu diperluas secara bertahap. Sosialisasi kepada orang tua dan pihak sekolah telah dilakukan sebelum vaksinasi.

”Melalui program tersebut, Puskesmas Saronggi diharapkan terus mengawal pelaksanaan vaksinasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebaran DBD,” katanya.

Advertisement Kepala Puskesmas Saronggi Nurul Latifa mengatakan, faskes memiliki peran penting dalam memastikan program kesehatan berjalan optimal. Edukasi kepada orang tua dan sekolah dilakukan agar dapat memahami pentingnya vaksinasi sebagai perlindungan tambahan dari DBD.