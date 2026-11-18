SUMENEP, RadarMadura.id – Anggota Polsek Kangean mengamankan seorang pria berinisial FSH, 36, atas dugaan terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Warga Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean, itu ditangkap di sekitar rumahnya pada Senin (16/11) sekitar pukul 23.00.

Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan transaksi sabu di sekitar rumah terlapor. Menindaklanjuti informasi itu, anggota Unit Reskrim Polsek Kangean yang dipimpin Aipda Hamsun Bisri langsung melakukan penyelidikan ke lokasi.

Advertisement Setibanya di lokasi, petugas mendapati FSH sedang duduk bersama seorang rekannya. Sementara itu, seorang pria lain yang belum diketahui identitasnya melarikan diri.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan satu poket sabu dengan berat bersih 0,32 gram di bawah kursi yang diduduki FSH. Kepada polisi, FSH mengakui bahwa barang tersebut miliknya dan diperoleh dari seseorang berinisial PIU.

Tidak berhenti di situ, FSH juga menyerahkan satu poket sabu lainnya dengan berat bersih 0,14 gram yang disimpan di saku kanan celananya. Dengan demikian, polisi mengamankan dua poket sabu dengan berat bersih total 0,46 gram.

Advertisement Kapolsek Kangean AKP Malianto Effendi mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi masyarakat. Setelah diamankan, FSH beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Kangean untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

”Saat dengar informasi dari masyarakat, langsung ditindaklanjuti oleh anggota,” katanya.

Malianto menambahkan, polisi juga mendatangi rumah PIU yang diduga menjadi sumber perolehan sabu. Namun, yang bersangkutan tidak ditemukan. Penggeledahan di rumah tersebut juga tidak membuahkan barang bukti tambahan.