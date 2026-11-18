SUMENEP, RadarMadura.id – Penggunaan listrik yang tidak aman di rumah dapat memicu kebakaran. Kebiasaan menggunakan stopkontak secara berlebihan hingga membiarkan kabel rusak menjadi sejumlah risiko yang perlu diwaspadai masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Mereka memberikan edukasi keselamatan listrik kepada warga Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep.

Tim pengabdian tersebut diketuai Yandhika Surya Akbar Gumilang, S.T., M.T., dengan anggota Arif Widodo, S.T., M.Sc., Rifqi Firmansyah, S.T., M.T., Ph.D., serta Ir. Wahyu Sasongko Putro, B.Eng., M.Sc., IPM., ASEAN Eng. Kegiatan tersebut juga melibatkan mahasiswa S1 Teknik Elektro UNESA.

Advertisement Dalam kegiatan itu, dosen Teknik Elektro UNESA Ibrohim, S.T., M.T., hadir sebagai pemateri. Dia menyampaikan pentingnya memperhatikan keselamatan penggunaan listrik di rumah, mulai dari penggunaan stopkontak, kondisi kabel dan peralatan listrik, hingga pemanfaatan perangkat pengaman.

Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai langkah awal yang perlu dilakukan ketika muncul tanda-tanda gangguan listrik. Edukasi tersebut diharapkan membantu warga mengenali potensi bahaya sebelum berkembang menjadi kebakaran.

Advertisement Melalui kegiatan itu, masyarakat diajak memahami bahwa pencegahan kecelakaan listrik dapat dimulai dari kebiasaan sederhana. Di antaranya memeriksa kondisi kabel, menggunakan peralatan sesuai kapasitas, serta segera mengganti komponen yang rusak.

Salah seorang warga Desa Batudinding menyambut positif edukasi tersebut. Menurut dia, materi yang disampaikan memberikan pengetahuan praktis mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan listrik sehari-hari.

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"Selama ini kami menggunakan listrik setiap hari, tetapi kadang kurang memperhatikan apakah kabel atau stopkontak di rumah masih aman. Dari kegiatan ini, kami jadi lebih tahu apa saja yang perlu diperiksa supaya tidak sampai terjadi kebakaran," ungkap salah seorang warga.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari warga dan Kepala Desa Batudinding sebagai mitra pelaksanaan program pengabdian. Kehadiran tim UNESA diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pengetahuan praktis mengenai keselamatan listrik yang bisa diterapkan di rumah.

"Kami menyambut baik kegiatan dari Universitas Negeri Surabaya ini. Pengetahuan seperti ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena listrik sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Harapannya, setelah mendapatkan edukasi, warga bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan listrik di rumah," ujar perwakilan perangkat Desa Batudinding.