SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai menyiapkan regulasi untuk mengarahkan pengembangan sektor industri di daerah.

Diantaranya melalui Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Terdapat empat industri lokal yang akan diprioritaskan agar dikembangkan.

Saat ini, penyusunan peraturan daerah (perda) RPIK memasuki tahap penyusunan naskah akademik.

Advertisement Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep menggandeng Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang dalam proses penyusunan dokumen tersebut.

Kepala DKUPP Sumenep Moh. Ramli mengatakan, penyusunan RPIK merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang 3/2014 tentang Perindustrian.

Regulasi tersebut mengharuskan pemerintah daerah memiliki perencanaan pembangunan industri.

Advertisement ”Tahun ini kami masih sebatas pembuatan naskah akademik. Kami bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang,” katanya.

Pihaknya bersama tim Unibraw telah menggelar tiga kali focus group discussion (FGD) dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), LSM, insan pers, akademisi, camat, hingga kepala desa.

Saat ini penyusunan naskah akademik memasuki tahap konsultasi dengan dinas teknis Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh masukan dan rekomendasi.

Dia menargetkan naskah akademik rampung pada 2026. Setelah itu, pihaknya akan mengupayakan agar pembentukan Perda RPIK masuk dalam prioritas program pembentukan peraturan daerah (propemperda) untuk dibahas bersama DPRD.