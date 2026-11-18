MANDING, RadarMadura.id – Sepanjang November 2026, Puskesmas Manding menggelar Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) secara serentak di seluruh sekolah dasar (SD) wilayah kerjanya.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penyakit difteri dan tetanus pada anak usia sekolah.

Program tersebut menyasar siswa kelas I, II, dan V. Imunisasi diberikan sesuai kelompok sasaran untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak terhadap penyakit yang dapat membahayakan kesehatan tersebut.

Advertisement Kepala Puskesmas Manding Nuruddin menjelaskan, pelaksanaan BIAS bagian dari upaya perlindungan kesehatan anak sejak dini.

Melalui imunisasi, risiko penularan dan dampak penyakit difteri serta tetanus diharapkan dapat ditekan.

”Imunisasi ini penting untuk memberikan perlindungan kepada anak terhadap penyakit difteri dan tetanus. Karena itu, pelaksanaannya menyasar siswa di beberapa tingkatan kelas,” jelasnya.

Advertisement Dia mengungkapkan, siswa kelas I, II, dan V mendapatkan imunisasi difteri dan tetanus. Pelaksanaan imunisasi dilakukan langsung di sekolah yang berada di wilayah kerja Puskesmas Manding.

”Kami melibatkan bidan dan perawat desa untuk datang langsung ke sekokah,” ungkapnya.

Menurut Nuruddin, keterlibatan tenaga kesehatan di tingkat desa memudahkan pelaksanaan imunisasi dalam menjangkau seluruh sasaran.

Dengan demikian, pelayanan dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengharuskan siswa datang ke fasilitas kesehatan.