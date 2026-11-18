SUMENEP, RadarMadura.id – Kader posyandu diminta tidak hanya fokus pada pelayanan kesehatan.

Mereka juga harus aktif mendata dan memetakan berbagai persoalan masyarakat, seperti pendidikan, kondisi sosial, sanitasi, lingkungan hingga kebutuhan air bersih.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin saat berkunjung ke Sumenep kemarin (17/11).

Advertisement Kedatangan istri wakil gubernur Jawa Timur itu disambut Ketua Tim Penggerak PKK Sumenep Nia Kurnia Fauzi.

Arumi Bachsin mengatakan, kader posyandu memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Karena itu, pendataan harus dilakukan secara akurat dengan sistem by name by address agar pemerintah daerah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi warga.

Advertisement ”Ke depan, kader tidak hanya menunggu warga datang, tetapi aktif mengingatkan dan mendatangi masyarakat sasaran pelayanan, mulai balita, remaja hingga lanjut usia,” pesannya.

Dia juga mengingatkan bahwa inovasi harus diimbangi peningkatan kualitas pelayanan.

Sebab, fungsi posyandu kini semakin luas, tidak hanya menangani kesehatan, tetapi juga mencakup enam standar pelayanan minimal (SPM).

”Pembinaan kader terus kami lakukan agar mereka memahami petunjuk teknis, tidak bingung dalam pencatatan, serta mengetahui dinas terkait yang harus dilibatkan,” ucapnya.