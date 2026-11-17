SUMENEP, – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep mulai memverifikasi 95 calon penerima beasiswa tahap kedua.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang diusulkan memenuhi persyaratan sebelum bantuan pendidikan yang bersumber dari perubahan anggaran keuangan (PAK) disalurkan.

Kepala Dinsos P3A Sumenep Abd. Rahman Riadi mengatakan, proses verifikasi dan validasi (verval) meliputi pemeriksaan administrasi hingga pengecekan langsung ke perguruan tinggi.

Advertisement Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keabsahan data sekaligus status akademik calon penerima.

”Kami tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, seperti indeks prestasi kumulatif (IPK) dan kartu tanda mahasiswa (KTM). Kami juga melakukan pengecekan ke universitas untuk memastikan mahasiswa yang bersangkutan masih aktif kuliah,” terangnya.

Rahman menjelaskan, calon penerima yang dinyatakan memenuhi persyaratan akan melanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme penyaluran bantuan.

Advertisement Setelah seluruh proses verifikasi rampung, pemerintah daerah akan memproses pencairan beasiswa kepada mahasiswa yang berhak menerima.

Dia menyebutkan, beasiswa tahap kedua merupakan kelanjutan dari penyaluran tahap pertama yang telah diberikan kepada sekitar 200 mahasiswa.

Bantuan tahap pertama tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo di Pendopo Agung Keraton Sumenep.