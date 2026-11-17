SUMENEP, RadarMadura.id – Proyek peningkatan jalan lingkar bandara Sumenep harus ditender ulang.

Sebab, dua rekanan yang mengajukan penawaran dalam proyek itu dinilai gugur. Sehingga, dianggap tidak memenuhi syarat.

Terdapat 13 rekanan yang mengunduh dokumen kualifikasi dalam lelang proyek dengan pagu anggaran Rp 2,24 miliar itu.

Advertisement Namun, hanya dua rekanan yang memasukkan penawaran. Yakni, CV Rampak Naong dan CV Al Rumi.

Namun saat dokumen penawaran dievaluasi, CV Rampak Naong dinyatakan gugur karena dokumen pakta komitmen keselamatan konstruksi dianggap tidak sesuai dengan persyaratan.

Sementara itu, CV Al Rumi tidak lolos lantaran tidak memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pemilihan.

Advertisement Dengan demikian, tidak ada rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep Muhammad Puji membenarkan proyek itu harus diretender.

Keputusan itu diambil karena seluruh rekanan yang mengajukan penawaran tidak memenuhi persyaratan.

”Memang ditender ulang karena tidak ada pemenangnya. Sempat ada yang mengajukan penawaran, tetapi keduanya gugur karena tidak memenuhi syarat,” katanya.