SUMENEP, RadarMadura.id– Penanganan kasus dugaan permintaan uang Rp 100 juta yang menyeret anggota Polsek Gapura berinisial EH terus berlanjut.

Pihak pelapor menyerahkan rekaman suara kepada penyidik untuk melengkapi alat bukti untuk kepentingan penanganan perkara pidana.

Penasehat hukum pelapor, Sulaisi Abdurrazaq, mengatakan, penanganan kasus oknum anggota polisi tersebut ditangani oleh propam.

Advertisement Pihaknya masih menunggu pemanggilan untuk memberikan kesaksian dalam sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

”Kami juga menunggu panggilan berikutnya untuk menjadi saksi dalam sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP),” katanya.

Berkaitan penanganan dugaan tindak pidana, pihaknya diminta menambah alat bukti. Sulaisi menyebut, bukti yang diminta berupa rekaman suara atau voice note percakapan antara EH dan kliennya, Rusida.

Advertisement Rekaman tersebut berkaitan dengan dugaan iming-iming hukuman di bawah dua tahun bagi suami Rusida, Hasan Basri.

”Kami diminta menambahkan alat bukti berupa rekaman suara atau voice note dari EH kepada Rusida. Isinya berkaitan dengan iming-iming hukuman di bawah dua tahun,” ungkapnya.

Kasihumas Polresta Sumenep Ipda Ach. Putrawardana menegaskan, penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polsek Gapura tersebut tetap berlanjut.

Yakni, pemeriksaan kode etik oleh Propam dan penanganan laporan polisi oleh satuan reserse kriminal (satreskrim).