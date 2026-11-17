SUMENEP, RadarMadura.id – Pulau Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Sumenep, berubah menjadi lautan semangat hidup sehat pada Minggu (15/12).

Sekitar 1.200 orang dari perwakilan seluruh lembaga pendidikan di Pagerungan Kecil tumpah ruah mengikuti jalan-jalan sehat (JJS) kampanye antinarkoba bertema ”Walk for Zero Drugs: Melangkah Bersama, Hidup Sehat tanpa Narkoba.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh SKK Migas - Kangean Energy Indonesia (KEI) sebagai bagian dari pelaksanaan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) KEI 2026 melalui Program BERSINAR (Bersih dari Narkoba).

Advertisement Peserta yang terdiri atas pelajar, guru, tokoh masyarakat, hingga perangkat desa berjalan bersama menyusuri jalan utama Pagerungan Kecil. Suasana penuh keceriaan, namun pesan yang dibawa sangat serius: Pagerungan Kecil harus bersih dari narkoba.

SEHAT TANPA NARKOBA: Penandatanganan komitmen antinarkoba peserta JJS di Pulau Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Sumenep, Minggu (15/11).

Puncak kegiatan ditandai dengan deklarasi dan penandatanganan komitmen antinarkoba. Seluruh peserta bersepakat untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan siap menjadi garda terdepan menjaga generasi muda Pagerungan Kecil.

Advertisement Kepala Desa Pagerungan Kecil Halilurrahman menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SKK Migas-KEI yang telah memberikan program yang bermanfaat ini.

”Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SKK Migas-Kangean Energy Indonesia yang telah memberikan satu program yang bermanfaat, yaitu jalan sehat dengan mengumpulkan semua lembaga yang ada di Pagerungan Kecil untuk menegasikan narkoba di Pagerungan Kecil,” ujar Halilurrahman.

Dia berharap acara dan program seperti ini bisa berkesinambungan di masa-masa mendatang, agar semangat antinarkoba tidak berhenti hanya di satu kegiatan.

Semangat antinarkoba juga dirasakan langsung oleh para pelajar. Salah satu siswa, Asril. Dia mengaku senang bisa ikut jalan sehat bersama teman-temannya.

”Senang sekali bisa ikut jalan sehat ini. Selain badan jadi sehat, kami juga jadi tahu bahaya narkoba. Kami berjanji akan menjauhi narkoba dan mengajak teman-teman untuk hidup sehat dan berprestasi,” ujar Asril dengan penuh semangat.