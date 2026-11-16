Binar Junior High School Panen Prestasi Inovasi

SUMENEP, RadarMadura.id – Nama Binar Junior High School kembali harum di kancah inovasi. Sekolah yang dikenal progresif ini sukses memborong prestasi pada ajang Anugerah Inovasi Daerah yang digelar Brida Sumenep 2026, sekaligus menembus 15 besar Jatim Jagad Inovasi Award Brida Jawa Timur.

Pada Anugerah Inovasi Daerah 2026, Rabu (11/11), tim guru Binar Junior High School meraih Juara 3 Kategori Masyarakat lewat karya bertajuk Kurikulum Pengembangan Bakat; Menemukan Ayat Diri, Mengukir Karya di Bumi. Kurikulum ini dinilai dewan juri sebagai gagasan segar yang memadukan pengembangan bakat siswa dengan nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal.

Advertisement Tak kalah membanggakan, tim siswa Binar Junior High School juga masuk 13 Finalis Anugerah Inovasi Daerah Kategori Masyarakat melalui karya FAR EXPO; Siswa Berkarya, SDGs Tercapai. Melalui FAR EXPO, siswa diajak berkarya nyata sekaligus berkontribusi langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di lingkungan sekitar.

Dalam inovasinya, tim ini mengadakan event yang melibatkan pelajar SD-SMP tentang FAR (Food, Art, Robotic). Kegiatan ini mendatangkan narasumber ahli selama 4 pekan. Setelah itu dilanjut dengan pameran karya dalam diskusi kelompok terumpun (DKT).

Capaian 2026 ini melengkapi prestasi sebelumnya. Pada 2025, Binar Junior High School telah lebih dulu meraih Juara 2 Anugerah Inovasi Daerah Brida Sumenep. Konsistensi ini membuktikan bahwa budaya inovasi di sekolah tersebut bukan sekadar proyek sesaat, melainkan telah menjadi napas pendidikan.

Advertisement Kabar baik kembali datang dari tingkat provinsi. Tahun ini, Binar Junior High School masuk 15 besar finalis Inovasi Pelajar dalam Jatim Jagad Inovasi Award yang digelar Brida Jawa Timur, September lalu. Pengumuman pemenang belum keluar, namun lolosnya Binar ke babak final provinsi menjadi prestasi tersendiri.

MEMBANGGAKAN: Kepala Binar Junior High School Istianah Sandy (dua dari kanan) foto bersama guru dan siswa tim inovasi peraih penghargaan Anugerah Inovasi Daerah Sumenep 2026.

Prestasi ini semakin istimewa karena diraih oleh tim yang berbeda-beda. Artinya, inovasi di Binar tidak hanya bertumpu pada satu kelompok unggulan, tetapi telah menyebar dan tumbuh di seluruh warga sekolah, baik guru maupun siswa.

Kepala Binar Junior High School Istianah Sandy menegaskan bahwa bagi sekolahnya, inovasi bukan sekadar upaya menciptakan sesuatu yang baru atau untuk mendapatkan award. Lebih dari itu, inovasi merupakan bagian penting dari proses pendidikan untuk menjawab tantangan zaman dan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan nyata di lingkungan sekitar.

”Sekolah harus menjadi ruang bertumbuh anak yang mendorong lahirnya gagasan, kreativitas, keberanian mencoba, kemampuan berpikir kritis, serta kemauan untuk melakukan perubahan,” ujar Istianah Sandy.