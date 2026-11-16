Edukasi Warga Kelola Sampah

BATUAN, RadarMadura.id – Untuk mengurangi persoalan sampah yang kian mengkhawatirkan,DPC PDI Perjuangan Sumenep mengajak masyarakat mulai memilah limbah sejak dari rumah. Hal Itu disampaikan saat kerja bakti dan praktik pengolahan sampah di sekitar kantor DPC PDI Perjuangan Sumenep di Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Sabtu (14/11).

Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, kepedulian terhadap lingkungan tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan bersih-bersih. Masyarakat perlu membangun kebiasaan mengelola sampah agar persoalan lingkungan tidak terus berulang.

Advertisement ”PDI Perjuangan hari ini memberi contoh agar ada semangat bersama dan kepedulian yang sama terhadap lingkungan, termasuk dalam menangani persoalan sampah,” katanya.

Menurut Fauzi, penanganan sampah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci, terutama dalam mengurangi sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga. “Memang perlu keterlibatan masyarakat untuk mengurangi dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga,” ujarnya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sumenep Abrari menambahkan, kegiatan tersebut juga diisi praktik pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik dipisahkan untuk diolah menjadi kompos sehingga tidak seluruh limbah berakhir di tempat pembuangan. Berdasarkan hasil survei, setiap keluarga rata-rata menghasilkan satu hingga dua kilogram sampah per hari.

Advertisement ”Kami sedang memberikan contoh dan mengedukasi masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumenep. Kenapa? Karena kita sebetulnya darurat sampah,” ujarnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur itu juga mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan. Selain menghasilkan polusi udara, pembakaran sampah juga berisiko memicu kebakaran.