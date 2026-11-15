Terapkan Pola Hidup Sehat, ASN di Kota Keris Dilarang Pakai Rokok Elektrik

SUMENEP, RadarMadura.id - Pemkab Sumenep menindaklanjuti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik.

Itu dibuktikan dengan terbitnya Surat Edaran Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kota Keris.

ASN terancam sanksi disiplin jika kedapatan menggunakan rokok elektrik. Larangan tersebut berlaku di dalam maupun di luar jam kerja.

Advertisement Aturan yang ditetapkan pada 9 November 2026 tersebut berlaku bagi seluruh ASN dan tenaga pendukung di lingkungan Pemkab Sumenep.

Bupati Achmad Fauzi mengatakan, kebijakan itu bertujuan menjaga kesehatan aparatur sekaligus mencegah penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran zat berbahaya.

Advertisement ASN juga diharapkan menjadi teladan dalam menerapkan pola hidup sehat.

”Kami ingin seluruh ASN menjaga kesehatan dan menjadi teladan bagi masyarakat. Karena itu, penggunaan rokok elektrik harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Menurut Fauzi, rokok elektrik berpotensi disalahgunakan untuk mengonsumsi maupun mengedarkan zat terlarang. Di antaranya sabu cair, ganja cair, etomidate, dan ketamine.

Pencegahan perlu dilakukan sejak dini agar aparatur tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

”Kami meminta seluruh ASN meningkatkan kewaspadaan. Jangan sampai perangkat rokok elektrik disalahgunakan untuk aktivitas yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain,” ujarnya.