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Sumenep

Oknum Guru MTsN 3 Sumenep Ditangkap, Terseret Kasus Dugaan Penggelapan Mesin Percetakan

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Penulis: Hera Marylia
MEGAH: Keberadaan Mapolresta Sumenep di Desa Pabian, Kecamatan Kota, pada Senin (12/10). (MOH. IQBAL/JPRM)
MEGAH: Keberadaan Mapolresta Sumenep di Desa Pabian, Kecamatan Kota, pada Senin (12/10). (MOH. IQBAL/JPRM)

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SUMENEP, RadarMadura.id – Pelarian oknum guru MTsN 3 Sumenep berinisial A berakhir.

Pria yang masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak Juli 2026 itu diringkus tim Resmob Satreskrim Polresta Sumenep di depan MTsN 3 Sumenep, Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Selasa (10/11) sekitar pukul 11.00.

A diamankan setelah beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik.

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Oknum guru di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep tersebut terseret dugaan penggelapan komponen mesin percetakan banner milik warga.

Kapolresta Sumenep melalui Kasatreskrim Kompol Bambang Tri S menceritakan, kasus tersebut bermula pada Juni 2022.

Saat itu, korban bernama Sulaiman berencana menjual mesin percetakan banner miliknya seharga Rp 75 juta. 

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Tersangka kemudian menghubungi korban melalui WhatsApp dan menyatakan ketertarikannya untuk membeli mesin tersebut.

Setelah mengecek kondisi mesin bersama teknisi, A meminta agar mesin dirawat terlebih dahulu. 

”Alasannya, khawatir mengalami kerusakan jika terlalu lama tidak digunakan, sehingga korban memberikan akses kunci ruko tempat mesin disimpan,” katanya.

Tri mengutarakan, pada Agustus 2022, korban mendapati empat unit komponen head tipe KM 512 42 PL hilang.

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Editor : Hera Marylia
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