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Sumenep

Pekerja Madura Kini Bisa Punya Rumah lewat BPJS Ketenagakerjaan

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Penulis: Amin Bashiri
INOVATIF: Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Madura Dwi Bhakti Indra Fitriawan didampingi Kepala Bidang Pelayanan dan Case manager dalam sosialisasi program MLT Perumahan.
INOVATIF: Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Madura Dwi Bhakti Indra Fitriawan didampingi Kepala Bidang Pelayanan dan Case manager dalam sosialisasi program MLT Perumahan.

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SUMENEP, RadarMadura.id – Mimpi punya rumah sendiri kini bukan lagi sekadar angan-angan bagi pekerja di Pulau Madura.

BPJS Ketenagakerjaan Madura membuka jalan lebar lewat program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan.

Program ini menjadi jawaban atas melambungnya harga properti yang selama ini membuat pekerja, terutama pekerja dengan upah terbatas, sulit memiliki hunian layak.

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Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Madura Dwi Bhakti Indra Fitriawan menegaskan, MLT bukan sekadar program tambahan.

Ini adalah bukti negara hadir untuk memenuhi kebutuhan primer pekerja.

”Program ini hadir untuk menjawab salah satu kebutuhan primer pekerja, yaitu memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” ujar Indra.

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MLT merupakan fasilitas pembiayaan perumahan yang bersumber dari dana investasi Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan diatur dalam Permenaker Nomor 17 Tahun 2021.

Melalui program ini, peserta aktif bisa mengakses pembiayaan rumah dengan bunga ringan, subsidi bunga, dan tenor panjang.

BPJS Ketenagakerjaan Madura menyiapkan tiga skema fleksibel sesuai kebutuhan pekerja. Pertama, Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Plafon hingga Rp 500 juta, tenor maksimal 30 tahun.

Untuk pembelian rumah tapak atau rumah susun, termasuk pengalihan KPR umum menjadi KPR MLT.

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Editor : Amin Bashiri
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