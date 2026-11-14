BPJS Ketenagakerjaan Madura Kawal Program BSU Rp 900 Ribu, Batas Update Rekening 14 November

BANGKALAN, RadarMadura.id – Kabar gembira bagi pekerja/buruh di Madura. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Madura bergerak cepat mengawal Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2026 agar tepat sasaran dan tidak ada pekerja yang gagal menerima hanya karena data rekening yang salah.

Sosialisasi BSU digelar Kamis (12/11) kepada calon penerima dan pihak perusahaan.

Dalam forum itu, BPJS Ketenagakerjaan Madura menjelaskan tuntas soal syarat penerima, besaran bantuan, hingga mekanisme penyaluran.

Advertisement BSU Tahun 2026 diberikan sebesar Rp 900.000 untuk periode tiga bulan, dibayarkan sekaligus.

Bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja/buruh di tengah tekanan ekonomi.

Kepala Kantor Cabang Madura DB Indra Fitriawan menegaskan, kunci lancarnya BSU ada pada tertib administrasi. Perusahaan diminta tidak abai.

Advertisement ”Kami mengimbau seluruh perusahaan agar memastikan administrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tertib dan melakukan pembaruan nomor rekening pekerja sesuai dengan data yang benar dan batas waktu yang ditentukan. Koordinasi antara perusahaan dan pekerja sangat penting agar proses penyaluran bantuan dapat berjalan lancar. Kami juga mengajak seluruh pekerja untuk proaktif memastikan data kepesertaannya tetap aktif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Indra.

Syarat penerima BSU Tahun 2026 meliputi Warga Negara Indonesia (dibuktikan dengan NIK), Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, dan Menerima upah paling banyak Rp 3.500.000 per bulan, atau mengikuti UMK setempat apabila lebih tinggi.

Selain itu, bukan ASN, prajurit TNI, maupun anggota Polri dan diprioritaskan yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Namun, BPJS mengingatkan, memenuhi syarat tidak otomatis menjadi penerima. Penetapan akhir tetap menyesuaikan ketentuan dan ketersediaan anggaran pemerintah.