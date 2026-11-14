PT Dharma Dwipa Utama Operasikan Dua Kapal Tua, Layani Penyeberangan Perintis Lintas Kalianget

SUMENEP, RadarMadura.id – Penyeberangan perintis lintas Kalianget menjadi atensi wakil rakyat di DPRD Sumenep. Pasalnya, armada yang dioperasikan operator kapal terbilang sudah tua. Pelayanan terhadap masyarakat kepulauan harus benar-benar maksimal.

Kontrak penyeberangan perintis lintas Kalianget yang melekat di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur dipegang dua operator. Yakni PT Dharma Dwipa Utama (DDU) dan PT ASDP Indonesia Ferry.

PT DDU mengoperasikan dua kapal untuk pelayanan perintis lintas Kalianget dengan nilai kontrak Rp 7.914.233.000. Yakni, KMP Dharma Kartika dan KMP Satya Kencana (KMP Wicitra Dharma I). Dua-duanya sudah berumur lebih 35 tahun.

Advertisement Anggota Komisi III DPRD Sumenep Akhmadi Yasid mengatakan, pelayanan transportasi menjadi perhatian pemerintah di semua tingkatan. Anggaran yang dialokasikan juga besar. Karena itu, dia mendesak pihak-pihak yang bertanggung jawab memastikan pelayanan sebanding dengan anggaran yang dikucurkan.

”Jangan sampai masyarakat jadi korban. Berikan pelayanan yang baik. Armadanya juga harus prima. Jangan sampai ada keluhan,” katanya menanggapi keluhan warga Raas terhadap KMP Dharma Kartika yang dianggap tidak representatif.

Tahun ini PT Dharma Dwipa Utama kebagian enam paket penyeberangan perintis lintas Kalianget. Yakni, lintas Kalianget–Raas, Raas–Jangkar_1 senilai Rp 1.993.778.000, lintas Kalianget–P. Sapudi, P. Sapudi–Jangkar_1 sebesar Rp 2.323.710.000, dan lintas Kalianget–Pulau Sapudi, Pulau Sapudi–Jangkar_2 dengan kontrak Rp 626.112.000.

Advertisement Kemudian, lintas Kalianget–Raas, Raas–Jangkar_2 dengan nilai Rp 1.604.531.000, lintas Kalianget–Raas, Raas–Jangkar_2.2 sebesar Rp 549.223.000, dan lintas Kalianget–Pulau Sapudi, Pulau Sapudi–Jangkar_2.2 senilai Rp 816.879.000.

”Serapan uang negara harus berbanding lurus dengan pelayanan yang diterima masyarakat,” tegasnya.

Manajer Cabang PT DDU Pelabuhan Kalianget Maman Surahman tidak menampik bahwa armada perintis lintas Kalianget sudah berumur. Namun, dia memastikan perawatan dan perbaikan dilakukan secara rutin tiap tahun. Perawatan dan perbaikan besar diawasi oleh pemerintah dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI.