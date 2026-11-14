Dongkrak PAD, Bapenda Sumenep Apresiasi Wajib Pajak

SUMENEP, RadarMadura.id – Kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi salah satu kunci peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumenep.

Untuk mendorong kesadaran tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumenep memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang disiplin memenuhi kewajibannya, Jumat (13/11).

Kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan sekaligus upaya pemerintah daerah untuk menumbuhkan budaya taat pajak. Pemberian apresiasi itu juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Ke-757 Kabupaten Sumenep.

Advertisement Kepala Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya mengatakan, PKB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang strategis. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebanyak 66 persen penerimaan PKB dikembalikan ke daerah melalui mekanisme opsen.

"Kenapa pajak kendaraan bermotor? Karena dari seluruh pajak daerah yang ada, mulai tahun 2025, sebanyak 66 persen dari pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan akan kembali pada daerah," katanya saat memberikan sambutan di Hotel Mayze Sumenep.

Dia menjelaskan, penerimaan PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang masuk ke Kabupaten Sumenep pada 2025 mencapai sekitar Rp 54 miliar. Capaian tersebut diharapkan terus meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Advertisement "Pada 2025, PKB dan BBNKB mencapai Rp 54 miliar yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Sumenep. Mudah-mudahan pada tahun-tahun berikutnya, ketaatan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor maupun BBNKB terus meningkat," ujarnya.

Menurut Ferdiansyah, peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak. Mulai organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga kepala desa. Bahkan, pemerintah desa turut dilibatkan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai tunggakan PKB.

Upaya tersebut menunjukkan hasil positif. Hingga 11 November 2026, realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumenep mencapai 96,74 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, tingkat kepatuhan pembayaran PKB menempatkan Sumenep di peringkat pertama se-Jawa Timur.

"Alhamdulillah, sampai saat ini capaian pajak kendaraan bermotor Kabupaten Sumenep menempati peringkat pertama se-Jawa Timur. Ini merupakan hasil sinergi dan tanggung jawab bersama," ucapnya.