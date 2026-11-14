Luas Tanam Tembakau Tembus 16 Ribu Hektare, DKPP Sumenep Apresiasi Produktivitas Petani

TURUN LANSUNG: Kepala DKPP Sumenep Chainur Rasyid meninjau pertanian tembakau di Sumenep

SUMENEP, RadarMadura.id –Tembakau masih menjadi salah satu komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Sumenep. Pada 2026, luas lahan yang ditanami tembakau melampaui potensi. Yakni, mencapai 16 ribu hektare lebih.

Capaian tersebut menunjukkan antusiasme petani dalam mengembangkan komoditas daun emas tersebut. Kondisi itu sekaligus menjadi potensi besar bagi penguatan sektor pertanian dan perekonomian masyarakat.

Advertisement Kepala DKPP Sumenep Chainur Rasyid menyatakan, realisasi luas tanam tembakau tahun ini mengalami perkembangan positif. Jumlah lahan yang ditanami melampaui potensi yang selama ini diperkirakan.

”Tahun ini luas lahan tembakau yang tertanam mencapai 16 ribu sekian hektare. Jumlah tersebut sudah melebihi potensi yang diperkirakan sekitar 15 ribu hektare,” imbuhnya.

Pria yang biasa disapa Inong itu menambahkan, produktivitas tembakau di setiap wilayah tidak selalu sama. Hasil panen dipengaruhi jenis atau varietas yang dibudidayakan petani. Masing-masing varietas memiliki karakteristik dan tingkat produksi berbeda.

Advertisement Dia menjelaskan, salah satu varietas tembakau opot mampu menghasilkan sekitar 900 kuintal. Sementara varietas lokal seperti Prancak menghasilkan sekitar 500 kuintal. Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya pemilihan varietas dalam kegiatan budi daya.

Selain Prancak, sejumlah varietas lokal juga dikembangkan petani. Di antaranya Tarnyak, Malate Tumpang, dan Cangkreng. Beragam varietas tersebut tumbuh dan dibudidayakan di sejumlah wilayah Sumenep, baik daratan maupun kepulauan.

”Varietas tembakau yang dikembangkan petani cukup beragam, mulai dari Prancak, Tarnyak, Malate Tumpang, hingga Cangkreng. Hasil produksinya bergantung pada jenis yang ditanam,” sambungnya.