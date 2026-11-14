DKPP Sumenep  Dorong Petani Terapkan Pola Tamam Bergilir, Jaga Produktivitas Lahan Pertanian

SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep mendorong petani menerapkan pola tanam bergilir untuk menjaga produktivitas lahan pertanian. Salah satunya dengan menanam padi dan jagung pasca musim tembakau.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan sepanjang tahun. Petani tidak hanya bergantung pada komoditas tembakau, tetapi juga memanfaatkan datangnya musim hujan untuk mengembangkan tanaman pangan.

Kepala DKPP Sumenep Chainur Rasyid menyatakan, petani mulai mempersiapkan lahan untuk memasuki musim tanam berikutnya. Persiapan tersebut dilakukan seiring berakhirnya masa tanam tembakau. Serta, beralihnya musim kemarau ke musim hujan.

Advertisement ”Setelah selesainya musim tanam tembakau, para petani sudah mulai mempersiapkan penanaman padi saat memasuki musim hujan,” katanya.

Pergantian komoditas tanam rersebut sangat penting untuk memberikan kesempatan bagi tanah memulihkan unsur haranya. Sebab, lahan yang sebelumnya digunakan untuk menanam tembakau perlu mendapatkan jeda sebelum kembali ditanami.

”Pengistirahatan lahan menjadi salah satu langkah untuk menjaga kondisi tanah agar tetap mendukung pertumbuhan tanaman berikutnya,” ucapnya.

Advertisement Selain padi, petani juga menyiapkan komoditas jagung sebagai pilihan tanaman pangan pada musim hujan. Dengan pola tanam tersebut, lahan pertanian diharapkan tetap produktif dan memberikan nilai ekonomi bagi petani.