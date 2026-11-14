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Sumenep

KI Jatim Apresiasi Inovasi SIPINTAR PPID Sumenep

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Penulis: Hera Marylia
FOKUS: Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo saat melakukan Presentasi dan Wawancara E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Jawa Timur melalui Zoom Meeting, di ruang rapat Diskominfo Sumenep, Kamis (12/11). (PROKOPIM UNTUK JPRM)
FOKUS: Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo saat melakukan Presentasi dan Wawancara E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Jawa Timur melalui Zoom Meeting, di ruang rapat Diskominfo Sumenep, Kamis (12/11). (PROKOPIM UNTUK JPRM)

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SUMENEP, RadarMadura.id – Inovasi layanan informasi publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui SIPINTAR PPID mendapat apresiasi dari Komisi Informasi (KI) Jawa Timur.

Portal layanan informasi terpadu tersebut bahkan dinilai sebagai salah satu contoh baik dengan lompatan luar biasa dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Apresiasi itu disampaikan Ketua KI Jatim A. Nur Aminuddin setelah Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo memaparkan inovasi SIPINTAR PPID dalam sesi Presentasi dan Wawancara E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Jatim melalui Zoom Meeting, Kamis (12/11).

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Dalam paparannya, Fauzi menjelaskan bahwa SIPINTAR PPID merupakan portal satu pintu yang memudahkan masyarakat mengakses dokumen informasi publik (DIP).

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Dengan sistem terintegrasi tersebut, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

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"Jadi, masyarakat tidak perlu lagi, misalnya, datang ke beberapa OPD untuk mencari informasi. Cukup di satu pintu portal SIPINTAR PPID," jelasnya.

Menurut Fauzi, keberadaan portal tersebut juga memudahkan OPD dalam menyediakan layanan informasi publik.

Setiap OPD tidak perlu membangun sistem informasi secara mandiri, melainkan cukup menyiapkan konten dan dokumen informasi untuk dipublikasikan melalui SIPINTAR PPID.

Pemkab Sumenep juga berkomitmen mendorong pembaruan DIP, meningkatkan pembinaan terhadap OPD, serta memperkuat monitoring dan evaluasi secara berkala.

Langkah tersebut dilakukan agar kualitas layanan informasi publik terus meningkat.

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Editor : Hera Marylia
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