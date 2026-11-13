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Sumenep

Perkuat Tata Kelola Keuangan Sekolah, Bimtek RKAS dan Pelaporan Keuangan Sasar 5 SMA/SMK

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Penulis: Hera Marylia
TURUN LANGSUNG: Kepala Cabdindik Wilayah Sumenep Rusliy (tengah) dalam kegiatan pembinaan GTK di SMAN 1 Gayam, Sumenep. (CABDINDIK SUMENEP UNTUK JPRM)
TURUN LANGSUNG: Kepala Cabdindik Wilayah Sumenep Rusliy (tengah) dalam kegiatan pembinaan GTK di SMAN 1 Gayam, Sumenep. (CABDINDIK SUMENEP UNTUK JPRM)

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SUMENEP, RadarMadura.id – Penguatan tata kelola keuangan sekolah di wilayah kepulauan menjadi perhatian Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Wilayah Sumenep.

Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan dan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) serta pelaporan keuangan bagi SMA dan SMK di Pulau Sapudi.

Kepala Cabdindik Wilayah Sumenep Rusliy bersama jajaran mengunjungi lima sekolah di Kepulauan Sapudi selama dua hari, Senin (9/11) hingga Selasa (10/11).

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Kegiatan tersebut menyasar peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan (GTK), sekaligus memperkuat pemahaman pengelola sekolah mengenai administrasi keuangan.

Pada hari pertama, kunjungan dipusatkan di SMAN 1 Gayam. Selain memberikan pembinaan kepada GTK, Rusliy menyempatkan diri menyapa siswa kelas XII.

Dia memberikan motivasi agar para siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

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"Kesempatan melanjutkan pendidikan harus dimanfaatkan oleh para siswa untuk meningkatkan kualitas diri dan meraih masa depan yang lebih baik," katanya.

Agenda dilanjutkan dengan bimtek terbatas penyusunan RKAS dan pelaporan keuangan. Materi disampaikan staf keuangan Cabdindik Wilayah Sumenep.

Pesertanya meliputi kepala sekolah, bendahara, dan operator dari lima SMA/SMK di Pulau Sapudi.

Pada hari kedua, Rusliy bertindak sebagai pembina upacara peringatan Hari Pahlawan di SMAS Zainur Ridla, Kecamatan Nonggunong.

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Editor : Hera Marylia
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