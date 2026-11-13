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Sumenep

Bupati Fauzi Ingatkan Inovasi OPD Tak Berorientasi Penghargaan, Terobosan Harus Berdampak Nyata

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Penulis: Hera Marylia
KOMPAK: Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo bersama para kepala OPD penerima penghargaan di Islamic Center Sumenep, Rabu (11/11). (PROKOPIM UNTUK JPRM)
KOMPAK: Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo bersama para kepala OPD penerima penghargaan di Islamic Center Sumenep, Rabu (11/11). (PROKOPIM UNTUK JPRM)

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SUMENEP, RadarMadura.id – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengingatkan agar inovasi yang dikembangkan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sekadar berorientasi pada pencapaian penghargaan.

Setiap terobosan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan daerah.

Pesan tersebut disampaikan Fauzi saat menghadiri Anugerah Inovasi Daerah 2026 di Islamic Center Sumenep, Rabu (11/11).

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Menurut dia, lomba inovasi daerah bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan wadah untuk melahirkan gagasan kreatif sekaligus solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

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"Inovasi merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.

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Dia berharap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sumenep aktif mengembangkan terobosan.

Inovasi yang dihadirkan tidak cukup hanya menarik dari sisi konsep, tetapi juga harus diterapkan secara konsisten dan memberikan dampak positif.

"Lomba inovasi daerah harus menjadi momentum untuk membangun budaya kreatif dan kompetitif di lingkungan pemerintahan," jelasnya.

Fauzi menegaskan, orientasi inovasi tidak boleh sebatas mengejar penghargaan.

Hal terpenting adalah manfaat yang dihasilkan, terutama dalam mempercepat pelayanan, menyederhanakan birokrasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

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Editor : Hera Marylia
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