PT Dharma Dwipa Utama Dominasi Lintas Perintis Kalianget, BPTD Jatim Gelontorkan Rp 11,9 Miliar

SUMENEP, RadarMadura.id – Anggaran transportasi yang dialokasikan negara tidak sedikit. Pagu anggaran penyeberangan perintis Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jawa Timur 2026 saja mencapai Rp 11.911.450.000.

Anggaran itu dibagi untuk sembilan layanan penyeberangan perintis. Semuanya berpusat di Kalianget–Raas–Sapudi–Jangkar.

Paket terbesar ada di lintas Kalianget–Pulau Sapudi–Jangkar_1 dengan pagu Rp 2.336.823.000.

Advertisement Disusul lintas Kalianget–Raas–Jangkar_1 sebesar Rp 2.015.634.000 dan lintas Jangkar–Kalianget_1 dengan anggaran Rp 1.924.287.000.

Sisanya enam paket adalah layanan lanjutan dengan pagu mulai Rp 553 juta hingga Rp 1,6 miliar. Semua bersumber dari APBN 2026.

Advertisement Perinciannya, penyeberangan perintis lintas Kalianget–Pulau, Sapudi Pulau Sapudi–Jangkar _2 Rp 667.972.000, lintas Kalianget–Raas, Raas–Jangkar_2 Rp 1.646.391.000, dan lintas Jangkar–Kalianget_2 Rp 1.263.671.000.

Kemudian, lintas Jangkar–Kalianget_2.2 Rp 682.152.000, lintas Kalianget–Raas, Raas–Jangkar_2.2 Rp 553.432.000, dan lintas Kalianget–Pulau Sapudi, Pulau Sapudi–Jangkar _2.2 Rp 821.088.000.

Realisasi kontrak mencapai Rp 11.742.986.000 atau 98,58 persen dari pagu. Dua operator besar berbagi kue.

PT Dharma Dwipa Utama (DDU) kebagian enam rute dengan total kontrak Rp 7.914.233.000.

Yakni, lintas Kalianget–Raas, Raas–Jangkar_1 senilai Rp 1.993.778.000, lintas Kalianget–P. Sapudi, P. Sapudi–Jangkar_1 sebesar Rp 2.323.710.000, dan lintas Kalianget–Pulau Sapudi, Pulau Sapudi–Jangkar_2 dengan kontrak Rp 626.112.000.