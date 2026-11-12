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Sumenep

Pemkab Sumenep Fasilitasi Pemulangan 13 Nelayan Raas

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Penulis: Amin Bashiri
PEDULI: Kepala Dinsos P3A Sumenep Abd. Rahman Riadi (empat dari kanan) saat memfasilitasi kepulangan 13 nelayan Kecamatan Raas di Pelabuhan Jangkar Situbondo, Selasa (10/11) malam.
PEDULI: Kepala Dinsos P3A Sumenep Abd. Rahman Riadi (empat dari kanan) saat memfasilitasi kepulangan 13 nelayan Kecamatan Raas di Pelabuhan Jangkar Situbondo, Selasa (10/11) malam.

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SUMENEP, RadarMadura.id – Kepedulian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terhadap warganya yang tertimpa musibah kembali ditunjukkan. Sebanyak 13 nelayan asal Desa Tonduk, Kecamatan Raas, yang sebelumnya ditahan otoritas Australia karena memasuki wilayah perairan negara tersebut, kini telah dipulangkan ke kampung halaman.

Kepala Dinsos P3A Sumenep Abd. Rahman Riadi mengatakan, pemulangan belasan nelayan tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas OPD. Dinsos P3A bekerja sama dengan dinas perikanan dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumenep untuk menjemput sekaligus memfasilitasi perjalanan mereka.

Kami berupaya cepat merespons setiap warga Kabupaten Sumenep yang mengalami musibah. Mereka harus segera mendapatkan bantuan agar bisa kembali ke keluarga masing-masing, katanya.

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Dia menjelaskan, proses pemulangan difasilitasi mulai dari Bali hingga Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Dari pelabuhan tersebut, para nelayan melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Raas untuk berkumpul kembali dengan keluarga.

Menurut Rahman, para nelayan tersebut diduga belum sepenuhnya memahami batas wilayah perairan antarnegara. Mereka tetap berupaya mencari hasil laut, termasuk teripang, hingga memasuki wilayah perairan Australia.

Tidak hanya memfasilitasi transportasi kepulangan, Pemkab Sumenep juga menyalurkan tali asih sebesar Rp 2 juta kepada setiap nelayan. Mereka juga menerima paket sembako sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban para nelayan setelah mengalami peristiwa tersebut.

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Salah seorang nelayan Desa Tonduk, Suhairi, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan Pemkab Sumenep. Dia juga mengapresiasi seluruh OPD dan Baznas yang telah terlibat dalam proses pemulangan tersebut.

Bantuan transportasi, tali asih, serta sembako ini sangat berarti bagi kami, tandasnya. (tif/han)

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Editor : Amin Bashiri
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