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Sumenep

Pertama di Madura, SPPG Pangarangan Gelar MBG Prasmanan pada Hari Pahlawan

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Penulis: Amin Bashiri
PERCONTOHAN: Kepala SPPG Pangarangan Rahmat Aulia Firmansyah (kanan) memantau pelaksanaan MBG prasmanan di SMPIT Al-Hidayah Sumenep, Selasa (10/11).
PERCONTOHAN: Kepala SPPG Pangarangan Rahmat Aulia Firmansyah (kanan) memantau pelaksanaan MBG prasmanan di SMPIT Al-Hidayah Sumenep, Selasa (10/11).

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SUMENEP, RadarMadura.is – Inovasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) terus dilakukan. SPPG Sumenep Kota Sumenep Pangarangan mencatat sejarah baru dengan melaksanakan MBG sistem prasmanan di sekolah, yang diklaim menjadi yang pertama di Kabupaten Sumenep, bahkan di Pulau Madura.

Konsep MBG prasmanan ini merupakan uji coba pilot project dari Badan Gizi Nasional (BGN) pusat.

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Kesempatan ini diedarkan BGN Pusat kepada semua SPPG dan yang merasa siap secara sarana, sumber daya manusia (SDM), dan manajemen penyajian dipersilakan untuk mendaftar dan mengikuti instruksi yang berlaku.

Uji coba perdana tersebut dilaksanakan di SMPIT Al-Hidayah Sumenep, bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan Nasional, Selasa (10/11).

Suasana makan bersama tampak berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya MBG disajikan dalam bentuk ompreng siap saji, kali ini para siswa mengambil makanan secara prasmanan dengan pilihan menu sehat yang telah disiapkan petugas SPPG di meja saji. Siswa tampak antusias dan tertib mengantre.

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SESUAI SOP: SPPG Pangarangan melayani siswa SMPIT Al-Hidayah Sumenep dalam program MBG prasmanan, Selasa (10/11).
SESUAI SOP: SPPG Pangarangan melayani siswa SMPIT Al-Hidayah Sumenep dalam program MBG prasmanan, Selasa (10/11).

Kepala SPPG Pangarangan Rahmat Aulia Firmansyah mengatakan, SPPG Pangarangan sebagai pelaksana pilot project MBG prasmanan merupakan tindak lanjut terhadap edaran dari pimpinan BGN.

”Alhamdulillah, kami, internal dan mitra kami saling koordinasi dan sinergi untuk melaksanakan uji coba MBG prasmanan. Ini adalah yang pertama di Sumenep. Kami melakukan pendaftaran dan juga koordinasi dengan BGN Pusat. Ini tentu kebanggaan bagi kami,” ujar Firman.

Sistem prasmanan mengajarkan kemandirian dan tanggung jawab kepada siswa untuk mengambil makanan sesuai kebutuhan, sistem ini juga mampu mengurangi food waste atau sisa makanan, serta menciptakan suasana kebersamaan seperti makan di rumah.

”Anak-anak bisa belajar antre, mengambil secukupnya, dan menghargai makanan. Nilai karakternya dapat. Namun untuk keberlanjutan konsep prasmanan juga dikembalikan kepada pihak penerima manfaat, apakah lebih memudahkan atau memberatkan. Itu yang akan menjadi pertimbangan di lapangan bagi pimpinan kami di atas,” jelasnya.

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Editor : Amin Bashiri
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