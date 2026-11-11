Polisi Tetapkan Dua Tersangka Pemalsuan Dokumen Tanah

Ilustrasi dari pixabay

SUMENEP, RadarMadura.id - Penanganan kasus dugaan pemalsuan dokumen dan tanda tangan terkait sertifikat tanah di Desa Talango, Kecamatan Talango, terus didalami polisi.

Penyidik Satreskrim Polresta Sumenep kini telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Advertisement Dua tersangka tersebut adalah Kepala Desa (Kades) Talango Adnan yang ditetapkan sebagai tersangka tahun lalu.

Kemuian, Darsono, warga setempat, yang baru ditetapkan sebagai tersangka pekan lalu.

Perkara ini bermula dari laporan Irawati, 50, warga Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, pada 12 Juni 2024. Laporan tersebut teregister dengan nomor B/140/VI/2023/SPKT Polres Sumenep/Polda Jawa Timur.

Advertisement Dalam perkara itu, Adnan diduga terlibat dalam proses legalisasi pembuatan sertifikat tanah atas nama Darsono.

Namun, dalam perkembangan penyidikan, keduanya justru ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan Darsono sebagai tersangka mendapat keberatan dari pihaknya yang menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan.

Pengacara Darsono, Zamrud Khan, mengatakan, kliennya baru ditetapkan sebagai tersangka pekan lalu. Dia mempertanyakan dasar penyidik menetapkan Darsono sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemalsuan tanda tangan. Sebab, menurut dia, kliennya merupakan pihak yang sedang mengurus sertifikat tanah.

Zamrud menilai, apabila terdapat pihak lain yang mengeklaim kepemilikan tanah tersebut, persoalannya semestinya terlebih dahulu dilihat dari aspek keperdataan.

Dia juga menyoroti dugaan kebocoran hasil gelar perkara khusus oleh penyidik unit pidana umum kepada pihak pelapor.

”Inilah bentuk ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan penyidik Polresta Sumenep dalam memproses persoalan ini,” tegasnya.

Atas sejumlah keberatan tersebut, pihaknya meminta penyidik kembali menggelar perkara untuk menjelaskan dasar hukum penetapan Darsono sebagai tersangka.

”Kami ingin meminta gelar perkara kembali. Bagaimana prosesnya sehingga klien kami juga ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Zamrud.

Sementara itu, Kades Talango Adnan memilih tidak memberikan keterangan terkait perkara yang menjeratnya.

Dia meminta agar konfirmasi dilakukan melalui kuasa hukumnya. ”Langsung hubungi pengacara saya,” jawabnya singkat.

Kasihumas Polresta Sumenep Ipda Ach. Putrawardana membenarkan bahwa penyidik telah menetapkan dua tersangka dalam perkara tersebut.

Namun, dia belum bisa menjelaskan lebih jauh mengenai perkembangan penanganannya.

”Untuk perkembangan penanganannya, akan kami tanyakan terlebih dahulu kepada penyidik yang menangani,” katanya.

Di sisi lain, pelapor Irawati mendesak agar perkara tersebut segera dituntaskan.

Dia juga mempertanyakan alasan kedua tersangka belum ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut dia, kepastian penanganan perkara penting agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.