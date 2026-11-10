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Sumenep

Revitalisasi Pasar Baru Dikerjakan , Dewan Minta Dinas Perketat Pengawasan 

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Penulis: Amin Bashiri

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Ilustrasi revitalisasi pasar oleh AI
Ilustrasi revitalisasi pasar oleh AI

SUMENEP, RadarMadura.is – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep memperbaiki tiga pasar tradisional. Namun, pengerjaan revitalisasi tersebut belum rampung semua.

 Dua paket kegiatan sedang dikerjakan, sedangkan satu paket lainnya masih menunggu kelengkapan administrasi dari penyedia. 

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Pasar yang diperbaiki meliputi Pasar Pragaan, Pasar Lenteng, dan Pasar Dasuk. DKUPP mengalokasikan anggaran Rp 369.047.690 untuk revitalisasi Pasar Pragaan, Rp 370.600.104 untuk Pasar Lenteng, serta Rp 322.069.138 untuk Pasar Dasuk. 

Kabid Perdagangan DKUPP Sumenep Didik Prayitno mengatakan, kegiatan revitalisasi di Pasar Lenteng dan Dasuk sudah dimulai sejak Jumat (6/11) lalu. 

Sementara, proyek di Pasar Pragaan masih menunggu penyerahan jaminan pelaksanaan dari pihak penyedia. 

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”Yang di Pragaan ini tinggal menunggu jaminan pelaksanaan dari penyedia. SPK-nya sudah keluar melalui sistem,” katanya.  

Didik menjelaskan, pekerjaan di Pasar Lenteng meliputi pembangunan atap 16 kios yang berada di sisi selatan. Sementara pekerjaan di Pasar Dasuk berupa pembangunan los. Adapun di Pasar Pragaan, pekerjaan yang direncanakan berupa pengurukan dan pemadatan lahan di bagian belakang pasar untuk menunjang penataan fasilitas pasar. 

Waktu pelaksanaan tiga proyek revitalisasi tersebut sama, yakni dikerjakan selama 45 hari. Karena itu, penyedia diharapkan segera menyelesaikan seluruh tahapan agar pekerjaan bisa berjalan sesuai jadwal. 

”Kami masih menunggu jaminan pelaksanaan dari penyedia untuk pekerjaan di Pasar Pragaan. Setelah diserahkan, pekerjaan bisa langsung dimulai,” ungkapnya. 

Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari meminta agar pengawasan pelaksanaan revitalisasi tiga pasar diperketat. Dia berharap pekerjaan diselesaikan tepat waktu dan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. 

Dia menyatakan, anggaran yang dikucurkan pemerintah harus sebanding dengan kualitas pekerjaan. Juhari tidak ingin pelaksana mengabaikan mutu bangunan. 

”Jangan sampai pekerjaan molor atau hasilnya tidak sesuai spesifikasi. Kami berharap DKUPP benar-benar mengawasi pelaksanaan proyek ini agar hasilnya berkualitas dan bisa dimanfaatkan pedagang dalam jangka panjang,” pintanya. (tif/bil)

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Editor : Amin Bashiri
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