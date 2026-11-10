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Sumenep

Dewan Dorong Penguatan Pengembangan UMKM, Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Pendampingan

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Penulis: Amin Bashiri
FOKUS: Sekretaris Komisi II DPRD Sumenep Irwan Hayat saat mengikuti rapat di ruang Komisi II kantor dewan setempat.
FOKUS: Sekretaris Komisi II DPRD Sumenep Irwan Hayat saat mengikuti rapat di ruang Komisi II kantor dewan setempat.

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SUMENEP, RadarMadura.id – DPRD Sumenep meminta pemerintah daerah memperkuat pendampingan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah tersebut diperlukan agar produk lokal mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Sekretaris Komisi II DPRD Sumenep Irwan Hayat mengatakan, UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

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Potensinya juga tersebar hingga ke wilayah pedesaan, tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan.

”Sumenep memiliki potensi luar biasa di bidang UMKM. Banyak produk unggulan yang lahir dari masyarakat dengan berbagai macam inovasi. Ini menjadi kekuatan ekonomi yang harus terus dikembangkan,” katanya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan menyediakan ruang untuk usaha.

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Pemerintah perlu memberikan pendampingan yang terarah agar pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas, kualitas produk, dan daya saing.

Menurutnya, masih banyak pelaku UMKM yang mengembangkan usaha secara mandiri dengan keterbatasan kemampuan.

Padahal, pendampingan pemerintah dapat membantu mereka memperbaiki perencanaan usaha hingga menentukan strategi pemasaran.

”Pendampingan serius dari pemerintah akan memberikan dampak positif, mulai dari perencanaan produk, peningkatan kualitas, hingga strategi pemasaran,” jelasnya.

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Editor : Amin Bashiri
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