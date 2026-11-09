Drumband Gita Suara Spenda Sumenep Borong 9 Juara WBL Marching Competition 2026

SUMENEP, RadarMadura.id – SMP Negeri 2 (Spenda) Sumenep kembali mengharumkan nama Kota Keris di kancah Jawa Timur.

Tim Drumband Gita Suara Spenda (GSS) sukses memborong 9 piala dalam ajang bergengsi WBL Marching Competition (WMC) Season 5 di Wisata Bahari Lamongan (WBL), Sabtu (1/11).

Kompetisi tingkat Jawa Timur tersebut diikuti lebih 90 tim drumband terbaik dari Lamongan, Surabaya, Gresik, Tuban, Sidoarjo, Bojonegoro, Madura Raya, Pasuruan, Malang, Situbondo, Nganjuk, Jombang, hingga Tulungagung.

Advertisement Di tengah persaingan ketat itu, Gita Suara Spenda Sumenep tampil gemilang. Mereka berhasil membawa pulang sembilan gelar juara.

Yakni, Juara 1 Kategori Drum Major, Juara 1 Kategori Field Commander, Juara 2 Kategori Visual Effect, Juara 3 Kategori Street Parade Senior Elektrik, dan Juara 3 Kategori Konser Senior Elektrik Class.

Selain itu, Juara 3 Kategori Analisa Musik (Konser & Street), Juara 3 Kategori General Effect, dan Juara 3 Kategori Color Guard.

Advertisement Kepala SMPN 2 Sumenep Eva Kartika Nurfadiah, bersyukur dan bangga atas capaian anak didiknya. Menurut dia, sembilan piala ini bukan sekadar soal juara, tapi bukti dari doa, kerja keras, dan kekompakan.

”Semoga menjadi prestasi barokah. Ini adalah wujud dari doa, semangat belajar dan berlatih, serta motivasi kuat yang membanggakan sekolah,” ujar Eva.

Dia menegaskan, drumband di Spenda bukan hanya ekstrakurikuler musik, tapi wadah pembentukan karakter. Disiplin waktu, tanggung jawab, kepemimpinan, dan kerja tim ditempa.

”Anak-anak berlatih berbulan-bulan, tetap semangat. Kami di sekolah hanya memfasilitasi, mereka yang berjuang. Sesuai tagline kami: Berkarya, Berprestasi, Menginspirasi,” kata Eva.