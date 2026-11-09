Angka Kemiskinan Turun, Bupati Fauzi Perkuat Kolaborasi

SUMENEP, RadarMadura.id – Strategi Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dalam menekan angka kemiskinan mulai menunjukkan hasil.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin Sumenep pada 2026 turun menjadi 16,42 persen dari 17,02 persen pada 2025.

Capaian tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026 sebesar 16,44 persen.

Advertisement Penurunan sebesar 0,60 poin persentase itu menjadi salah satu indikator keberhasilan arah kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemkab Sumenep di bawah kepemimpinan Fauzi.

Pemerintah daerah terus mendorong program pengentasan kemiskinan dengan melibatkan berbagai sektor.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, penurunan angka kemiskinan merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Advertisement Menurut dia, kolaborasi menjadi kunci agar program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

”Penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Perlu keterlibatan semua pihak agar program yang dijalankan bisa menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Fauzi menegaskan, pembangunan daerah harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, berbagai kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.