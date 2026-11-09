Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pemerintahan Desa, Semua Kades Bakal Dites Urine

SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui DPMD berencana melakukan screening atau tes urine terhadap seluruh kepala desa (Kades).

Rencana ini sudah dibahas bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumenep.

Tujuannya, mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan desa.

Advertisement Kepala DPMD Sumenep Achmad Dzulkarnain mengatakan, rencana tes urine itu disampaikan BNNK setelah mencuat kasus dugaan keterlibatan dua Kades aktif dalam peredaran narkotika jenis sabu.

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”Rencana (tes urine) sama BNNK sudah ada. Sudah disampaikan kepada kami,” katanya.

Advertisement Menurutnya, rencana skrining tersebut merupakan inisiatif BNNK untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pemerintah desa.

DPMD menyambut positif rencana itu, tetapi pelaksanaannya masih menunggu arahan bupati Sumenep.

”Kepala BNNK Sumenep memang pernah ketemu saya di salah satu acara Polri. Rencana (tes urine) belum pasti pelaksanaannya kapan,” tuturnya.

Sebelumnya, Satresnarkoba Polresta Sumenep menangkap dua Kades aktif atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Jumat (16/10) malam.

Keduanya adalah Kades Bringsang berinisial AM, 43, Kecamatan Giligenting, dan Kades Campor Barat, Kecamatan Ambunten berinisial ISA, 31.