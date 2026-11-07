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Sumenep

Pemadaman Listrik Ganggu Aktivitas Warga, PLN Minta Maaf

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Penulis: Amin Bashiri
SEADANYA: Lampu kendaraan dinyalakan karena listrik PLN padam di rumah warga Dusun Pocang, Desa Cangkreng, Sumenep, Sabtu (7/11).
SEADANYA: Lampu kendaraan dinyalakan karena listrik PLN padam di rumah warga Dusun Pocang, Desa Cangkreng, Sumenep, Sabtu (7/11).

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SUMENEP, RadarMadura.id – Pelayanan PT PLN (Persero) dikeluhkan pelanggan di wilayah Kecamatan Lenteng. Pasalnya, listrik padam saat warga membutuhkan penerangan.

Pemadaman terbaru terjadi Sabtu (7/11) petang saat warga hendak menunaikan salat Magrib. Pemadaman serupa terjadi Rabu (4/11) malam.

Pantauan RadarMadura.id di Dusun Pocang, Desa Cangkreng, Sumenep, pemadaman listrik berdampak pada aktivitas warga.

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Warga yang lampunya padam terpaksa menggunakan penerangan seadanya. 

Seperti terlihat di rumah Mahmud yang malam itu nanggap perkumpulan tadarus Al-Qur’an.

Akibat pemadaman listrik PLN, tuan rumah menggunakan lampu kendaraan untuk penerangan.

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Pemandangan serupa terlihat di rumah salah seorang warga yang sedang menggelar tahlilan atas kematian anggota keluarganya.

Para pengunjung duduk dan berdoa di tengah penerangan yang sangat terbatas. 

Saat jemaah khusyuk, listrik sempat menyala. Namun, hanya dalam hitungan detik padam lagi. Kemudian, kembali normal sebelum tahlil selesai.

Pemadaman pada Rabu (4/11) malam juga mengganggu aktivitas bengkel las yang menggantungkan pekerjaan itu pada aliran listrik.

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Editor : Amin Bashiri
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