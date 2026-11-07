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Sumenep

Tiga Pejabat Rebutan Jabatan Komut, Ikuti UKK di Unmer Malang

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Penulis: Hera Marylia
SELEKTIF: Peserta seleksi Komut PT Sumekar mengikuti UKK di Unmer Malang, Kamis (5/11). (RAMLI UNTUK JPRM)
SELEKTIF: Peserta seleksi Komut PT Sumekar mengikuti UKK di Unmer Malang, Kamis (5/11). (RAMLI UNTUK JPRM)

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SUMENEP, RadarMadura.id Jabatan Komisaris Utama (Komut) PT Sumekar jadi rebutan.

Buktinya, tiga pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep berebut untuk bisa menduduki kursi Komut pada badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut.

Mereka adalah Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Hizbul Wathan, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Dedi Falahuddin, dan Kabag Kesra Setkab Sumenep Abd. Said.

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Ketiganya menjalani uji kelayakan dan kepatutan (UKK) untuk menjadi Komut, Kamis (5/11).

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Plt Direktur PT Sumekar Moh. Ramli menyatakan, seleksi Komut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan.

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Sebab, pejabat lama yang mengisi jabatan itu telah memasuki masa pensiun sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Memang ada kekosongan komisaris dari unsur pemerintah daerah karena yang bersangkutan sudah memasuki masa pensiun di pemerintahan, katanya.

Proses seleksi dilakukan secara terbuka. Salah satu tahapan yang harus dilakukan para peserta adalah UKK.

Proses tersebut dilaksanakan di Universitas Merdeka (Unmer) Malang. Setelah itu, proses seleksi akan dilanjutkan dengan tes wawancara.

UKK sudah selesai dilaksanakan. Tahapan berikutnya adalah wawancara, Kemudian penetapan, setelah seluruh proses wawancara dilaksanakan, ungkapnya.

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Editor : Hera Marylia
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