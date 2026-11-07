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Sumenep

Libatkan 27 OPD, Bupati Fauzi Perkuat Pembangunan Berperspektif Gender

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Penulis: Hera Marylia
FOKUS: Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wingsojudo saat menyampaikan sambutan dalam sebuah acara. (PROKOPIM UNTUK JPRM)
FOKUS: Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wingsojudo saat menyampaikan sambutan dalam sebuah acara. (PROKOPIM UNTUK JPRM)

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SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) sebagai strategi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sebanyak 27 organisasi perangkat daerah (OPD) didorong mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap program pembangunan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo untuk memastikan pembangunan daerah memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

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Tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan kelompok masyarakat secara proporsional.

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Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, pengarusutamaan gender tidak boleh dipandang sebatas program pemberdayaan perempuan.

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Menurutnya, PUG merupakan strategi pembangunan yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.

"PUG bukan sekadar program pemberdayaan perempuan, melainkan strategi pembangunan yang harus diterapkan oleh seluruh OPD," katanya.

Dia menjelaskan, perspektif gender harus terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan.

Mulai dari penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pemantauan dan evaluasi.

Dengan begitu, kebijakan pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

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Editor : Hera Marylia
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