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Sumenep

Laporan Tak Boleh Asal-asalan, Ingatkan Sekolah Segera Tuntaskan SPj BOS 2026

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Penulis: Hera Marylia
FOKUS: Kepala Dispendik Sumenep Moh. Iksan (depan) saat memimpin acara Refleksi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2026 di Ruang Rapat Ar-Rahmi, Hotel Asmi Sumenep, Selasa (3/11). (DISPENDIK SUMENEP UNTUK JPRM)
FOKUS: Kepala Dispendik Sumenep Moh. Iksan (depan) saat memimpin acara Refleksi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2026 di Ruang Rapat Ar-Rahmi, Hotel Asmi Sumenep, Selasa (3/11). (DISPENDIK SUMENEP UNTUK JPRM)

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SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Pendidikan (Dispendik) Sumenep meminta seluruh kepala sekolah dasar (SD) segera menuntaskan surat pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2026.

Pelaporan anggaran harus diselesaikan tepat waktu agar tidak menjadi beban administrasi saat memasuki tahun anggaran berikutnya.

Kepala Dispendik Sumenep Mohamad Iksan menegaskan, penyusunan SPj merupakan kewajiban setiap sekolah penerima dana BOS.

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Sebab, dananya bersumber dari keuangan negara sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

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Kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap penyusunan laporan penggunaan anggarannya.

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Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan dana BOS, tetapi juga anggaran program revitalisasi sekolah tahun 2026. 

”Tanggung jawab penyusunannya berada di tangan kepala sekolah masing-masing. Termasuk laporan untuk program revitalisasi sekolah tahun 2026. Karena itu, seluruh administrasi harus disiapkan dengan baik,” pintanya.

Iksan mendorong seluruh sekolah agar tidak menunda penyelesaian laporan hingga mendekati batas akhir yang ditentukan.

Semakin cepat SPj diselesaikan, semakin baik pula kesiapan sekolah dalam menghadapi pemeriksaan maupun pelaksanaan program pada tahun berikutnya.

”Kami ingin semuanya diselesaikan lebih awal sehingga kepala sekolah bisa lebih fokus pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah masing-masing,” ujarnya.

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Editor : Hera Marylia
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