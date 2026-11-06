Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sumenep

PCNU Sumenep Desak Pemkab Tutup THM Langgar Izin

A
Penulis: Amin Bashiri
MUFAKAT: Pengurus PCNU Sumenep bersama para ulama dan tokoh masyarakat melakukan pertemuan di kantor PCNU setempat, Rabu (4/11).
MUFAKAT: Pengurus PCNU Sumenep bersama para ulama dan tokoh masyarakat melakukan pertemuan di kantor PCNU setempat, Rabu (4/11).

Advertisement

SUMENEP, RadarMadura.id – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep bersama sejumlah tokoh agama mendesak pemerintah daerah menutup tempat hiburan malam (THM) yang diduga beroperasi tidak sesuai ketentuan perizinan.

Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap bersama di kantor PCNU Sumenep pada Rabu (4/11) sore.

Pembacaan pernyataan sikap itu dihadiri sejumlah organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan pengasuh pondok pesantren.

Advertisement

Mereka menilai keberadaan sejumlah tempat hiburan malam yang ditengarai menyalahi izin telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Katib Syuriyah PCNU Sumenep KH Muhammad Bahrul Widad secara tegas meminta seluruh tempat hiburan atau kafe yang beroperasi tapi tidak sesuai izin untuk ditutup.

"Beberapa tempat yang menjadi sorotan di antaranya Mr Ball, JBL, Potre, Lotus, dan Harmoni," katanya.

Advertisement

Ketua PCNU Sumenep KH Md. Widadi Rahim menjelaskan, pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus edukasi terhadap persoalan sosial.

PCNU, kata dia, tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan, tetapi berupaya menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemerintah.

"Kami hanya sebatas memberikan edukasi dan juga masukan-masukan. Kami melakukan hal ini untuk menyikapi keresahan masyarakat Sumenep terkait beberapa tempat hiburan yang disinyalir menyalahi perizinannya," tegasnya.

Widadi menyebut, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah hal untuk ditindaklanjuti.

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Lesbumi PCNU Sumenep Gelar Malem Salekoran, Perkuat Ekosistem Kesenian di Kota Keris

Lesbumi PCNU Sumenep Gelar Malem Salekoran, Perkuat Ekosistem Kesenian di Kota Keris

Lesbumi PCNU Sumenep menggelar Malem Salekoran bertema Titik Koma Kesenian Sumenep di lantai II Kantor PCNU Sumenep, Minggu (7/6).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer