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Sumenep

Tekan Kemiskinan, Bupati Fauzi Siapkan Strategi Khusus

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Penulis: Amin Bashiri
MERAKYAT: Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo (pakai belangkon) saat menyapa abang becak di wilayah Pelabuhan Talango.
MERAKYAT: Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo (pakai belangkon) saat menyapa abang becak di wilayah Pelabuhan Talango.

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SUMENEP, RadarMadura.id– Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyiapkan strategi khusus untuk menekan angka kemiskinan. 

Fokusnya tidak hanya menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga memperkuat pemberdayaan ekonomi dan membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Strategi tersebut disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi masing-masing wilayah.

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Sebab, menurut Fauzi, persoalan kemiskinan di Sumenep memiliki karakteristik berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang tepat sasaran.

Berdasarkan data 2025, angka kemiskinan di Sumenep mencapai 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa.

Meski turun 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan besar untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

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Bupati Fauzi menegaskan, penanganan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial yang bersifat konsumtif.

Pemerintah harus menyentuh akar persoalan dengan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

“Intervensi harus menyentuh akar persoalan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan pendekatan berbasis wilayah,” katanya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu menjelaskan, ada tiga fokus utama yang menjadi strategi Pemkab Sumenep. Yakni, mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan meningkatkan pendapatan.

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Editor : Amin Bashiri
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