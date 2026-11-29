SAMPANG, RadarMadura.id – Kiprah cabang olahraga (cabor) Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu pelatih FOPI Sampang, Basori, bahkan berhasil menembus level nasional sebagai wasit berlisensi nasional. Menariknya, perjalanan tersebut berawal dari rasa penasaran terhadap olahraga petanque.

Basori menceritakan kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM), selain aktif sebagai pelatih FOPI Sampang, dirinya kini dipercaya menjadi wasit berlisensi nasional. Dia bahkan kerap bertugas memimpin pertandingan dalam berbagai kejuaraan tingkat nasional.

”Alhamdulillah, di Madura, saya menjadi satu-satunya yang sudah lolos menjadi wasit cabor FOPI berlisensi nasional,” katanya.

Advertisement Dia mengaku tidak pernah menyangka bisa mencapai posisi tersebut. Sebab, awalnya dia sama sekali tidak memiliki pengalaman maupun kemampuan dalam olahraga petanque.

”Saya bukan atlet FOPI. Awalnya pada 2021 hanya penasaran pada olahraga FOPI. Akhirnya saya mengikuti pelatihan wasit FOPI di Gresik,” katanya.

Bapak dua anak itu menjelaskan, pelatihan pertama yang diikutinya merupakan pelatihan wasit berlisensi daerah. Namun, rasa penasarannya belum terpuaskan. Dia kemudian memperdalam pemahaman mengenai peraturan pertandingan cabor petanque.

Advertisement ”Setelah memahaminya, saya ikut lagi pelatihan wasit di Gresik dengan lisensi Jawa Timur (Jatim). Alhamdulillah saya mendapatkan juara satu lisensi Jatim pada pelatihan wasit tersebut,” katanya.

Suami Fitra Loviana itu tidak berhenti sampai di situ. Kemampuannya kembali mendapat pengakuan setelah direkomendasikan FOPI Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti pelatihan wasit tingkat nasional di Jawa Tengah.

”Alhamdulillah saya juga mendapat juara satu pelatihan tersebut dan mendapatkan hadiah bertugas menjadi wasit pada kejuaraan Asian Games University 2025,” katanya.

Pria asal Dusun Sreseh, Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh, Sampang, itu mengaku seluruh pencapaian tersebut di luar prediksinya. Awalnya, dia hanya ingin menjawab rasa penasaran terhadap olahraga petanque. Namun, ketekunan belajar dan keberaniannya mencoba hal baru mengantarkannya menjadi wasit berlisensi nasional.