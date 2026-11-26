PAMEKASAN, RadarMadura.id – Kemenangan yang sudah di depan mata lepas dari genggaman Madura United. Unggul dua gol tak membuat Sape Kerrap mampu mengamankan poin penuh saat menjamu Persela Lamongan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP) Pamekasan, Selasa (24/11) malam.

Hilangnya konsentrasi pada menit-menit akhir menjadi petaka bagi tuan rumah. Hasil imbang 2-2 membuat langkah Madura United di Grup I I.League Cup semakin berat. Mereka harus menang dengan selisih tiga gol saat menghadapi Persijap Jepara untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya.

Pelatih Madura United Jose Manuel Gomes da Silva mengakui timnya sudah memainkan pertandingan dengan baik. Namun, sejumlah pemain yang jarang mendapatkan menit bermain mengalami kesulitan menjaga intensitas hingga pertandingan berakhir.

Advertisement ”Kami memainkan pertandingan yang bagus dan berhasil mencetak dua gol. Namun, sebagian besar pemain yang jarang bermain masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan kondisi pertandingan,” ujarnya.

Gomes tidak ingin hasil tersebut memengaruhi kepercayaan diri tim. Dia tetap optimistis Madura United mampu memenuhi target kemenangan di Jepara. Menurut dia, peluang lolos masih terbuka.

”Kami harus menang 3-0 untuk bisa lolos.

Di sepak bola segalanya bisa terjadi. Saya percaya kami bisa pergi ke Jepara dan mendapatkan tiga gol tersebut,” tegasnya.

Advertisement Pemain Madura United Feby Ramzi menyebut jadwal padat menjadi salah satu tantangan tim. Meski demikian, dia menilai para pemain sudah bekerja keras dan mampu menguasai pertandingan. Sayangnya, konsentrasi pada menit-menit akhir justru menjadi persoalan.

”Kami menguasai pertandingan dari babak pertama sampai babak kedua. Namun, pada menit-menit akhir kami kehilangan fokus. Sekarang kami harus fokus ke pertandingan selanjutnya di Jepara,” ungkapnya.

Pelatih Persela Bima Sakti mengapresiasi perjuangan anak asuhnya. Dia menyebut para pemain tetap memiliki motivasi untuk mengejar ketertinggalan meski sempat tertinggal dua gol. Hasil di Pamekasan menjadi tambahan kepercayaan diri bagi timnya.

”Selama peluit belum berakhir, kemungkinan itu selalu ada. Saya sudah sampaikan kepada pemain agar terus bekerja keras sampai menit akhir. Madura United bukan tim sembarangan,” tuturnya.