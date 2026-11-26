SAMPANG, RadarMadura.id – Persatuan Sepak Bola Gulbung (PSG) Sampang bakal menguji kemampuan pemainnya melalui laga persahabatan melawan klub BRI Malang Raya bulan depan.

Uji coba yang dijadwalkan berlangsung di Malang tersebut menjadi salah satu upaya menjaga performa pemain, meski belum ada kompetisi yang bakal diikuti dalam waktu dekat.

Ketua PSG Sampang Hamdani mengatakan, klub binaannya belum memiliki agenda kompetisi. Kendati demikian, latihan rutin tetap digelar setiap hari di Lapangan Krampon, Sampang, untuk menjaga kebugaran dan meningkatkan kemampuan pemain.

Advertisement ”Latihan ini kami lakukan seperti biasa untuk melatih fisik para pemain agar tetap terjaga dengan baik,” katanya.

Hamdani menjelaskan, laga persahabatan melawan BRI Malang Raya dipilih sebagai ajang mengukur kemampuan anak didiknya. Apalagi, klub asal Malang tersebut diperkuat pemain yang pernah membela Arema FC, Juan Revi Suroso.

”Pertandingannya bakal dilaksanakan bulan depan, sparing di Malang,” bebernya.

Advertisement Untuk menghadapi laga tersebut, PSG Sampang telah melakukan seleksi pemain. Hamdani menyebut, tidak seluruh pemain bakal diboyong ke Malang. Hanya pemain yang dinilai siap dan masuk dalam kebutuhan tim yang akan mengikuti uji coba.

”Keseluruhan sebanyak 20 pemain,” bebernya.

Dia menambahkan, uji coba tersebut sengaja diagendakan agar pemain tetap mendapatkan pengalaman bertanding. Meski belum ada turnamen yang bakal diikuti, PSG berupaya menjaga ritme permainan dan kemampuan pemain melalui latihan maupun pertandingan persahabatan.