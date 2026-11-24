BANGKALAN, RadarMadura.id – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bangkalan mematangkan persiapan pelaksanaan pemusatan latihan kabupaten (puslatkab).

Sebanyak 52 cabang olahraga (cabor) binaan KONI bakal dilibatkan dalam program latihan yang akan dimulai Januari 2027 itu.

Agenda tersebut dibahas bersama dalam rapat koordinasi bersama pengurus cabor se-Bangkalan Minggu (22/11).

Advertisement Wakil Ketua KONI Bangkalan sekaligus Direktur Badan Sport Science (BSS) Fajar Hidayatullah menyatakan, puslatkab menjadi bagian dari strategi memetakan kekuatan atlet untuk menghadapi kejuaraan provinsi (kejurprov) hingga Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2027.

Dalam persiapan itu, BSS akan melakukan pengukuran kemampuan atlet, talent scouting (penjaringan bakat), serta penerapan sistem promosi dan degradasi.

Advertisement Proses tersebut bertujuan untuk menentukan atlet potensial yang akan diproyeksikan memperkuat kontingen Bangkalan.

Fajar berharap, rapat puslatkab ini dapat mempererat silaturahmi antar pengurus cabor di Bangkalan.

Kemudian, mematangkan persiapan dan menyampaikan item tes fisik atlet serta indikatornya.

”Seleksi menggunakan indikator yang telah disiapkan BSS,” terangnya.

Fajar menegaskan, KONI tidak menetapkan kuota atlet dari tiap cabor. Jumlah atlet yang masuk puslatkab akan menyesuaikan dengan anggaran keolahragaan 2027.