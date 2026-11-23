SUMENEP, RadarMadura.id – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo membuka langsung kompetisi AF Biliar di di Probet Billiard Sumenep, Sabtu (21/11).

Kompetisi tersebut digelar untuk pembinaan berkelanjutan guna melahirkan atlet biliar potensial yang mampu bersaing di tingkat regional hingga Jawa Timur. Kejuaraan tersebut diikuti 128 pelajar SMP dari berbagai daerah di Madura.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, pembinaan atlet harus dilakukan secara berkesinambungan. Kompetisi tidak cukup hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi perlu dilanjutkan dengan latihan rutin dan kesempatan bertanding agar kemampuan atlet terus berkembang.

Advertisement “Untuk mempersiapkan atlet biliar, memang harus dimulai dari tingkat dasar. Kami ingin generasi muda, khususnya anak-anak SMP, mulai mengenal dan menekuni olahraga ini,” katanya.

Kemampuan teknis dalam olahraga biliar bukan satu-satunya modal yang harus dimiliki atlet biliar. Ketenangan dan mental bertanding juga perlu dibentuk melalui latihan serta pengalaman mengikuti kompetisi.

“Atlet biliar bukan hanya butuh kemampuan dan teknik, tetapi yang paling penting adalah ketenangan. Ketenangan itu ada dalam jiwa dan harus dilatih. Karena itu, kompetisi sangat penting untuk membentuk mental atlet,” ucap Fauzi.

Advertisement Dia berharap, kompetisi tersebut menjadi pintu masuk bagi pembinaan atlet biliar yang lebih terarah. Peserta yang menunjukkan potensi diharapkan tidak berhenti setelah perlombaan selesai, tetapi terus mengembangkan kemampuan.

“Sehingga nanti berpeluang mewakili Sumenep dan Madura dalam kejuaraan yang lebih tinggi,” ujar Fauzi.

Fauzi ingin mengubah pandangan masyarakat terhadap olahraga biliar.

Sehingga, biliar perlu diperkenalkan sebagai cabang olahraga yang positif dan memiliki peluang prestasi, bukan identik dengan aktivitas perjudian sebagaimana stigma yang selama ini berkembang.