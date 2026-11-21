OLAHRAGA: Sejumlah pengunjung tengah bermain biliar di Probet Billiard Sumenep. (AF SPORTS UNTUK JPRM)

SUMENEP, RadarMadura.id – Minat pelajar terhadap olahraga biliar di Madura mulai menunjukkan geliat positif.

Advertisement Sebanyak 128 pelajar telah mendaftar untuk ambil bagian dalam Turnamen AF Billiard Antarpelajar se-Madura yang akan berlangsung di Probet Billiard, Sumenep, pada 21 hingga 22 November 2026.

Ketua Panitia AF Billiard Hasbul Bahri mengatakan, tingginya jumlah pendaftar menunjukkan antisiasme pelajar terhadap olahraga biliar cukup besar. Padahal, turnamen tersebut belum digelar.

”Sampai saat ini alhamdulillah sudah 128 orang. Ini karena tidak ada biaya pendaftaran alias gratis,” terangnya.

Advertisement Dijelaskan, selama dua hari pelaksanaan, peserta akan bersaing pada nomor 9-ball.

Nomor tersebut membutuhkan ketepatan bidikan, strategi, serta kecermatan dalam mengatur posisi bola untuk meraih kemenangan.

Hasbul berharap turnamen ini tidak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan dan mental bertanding.

Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan mendapat pengalaman berkompetisi sekaligus mengukur kemampuan masing-masing.

”Ajang ini kami harapkan bisa melahirkan bibit-bibit atlet biliar berprestasi dari Madura,” harapnya.

Dia menambahkan, turnamen itu menjadi salah satu langkah awal pembinaan atlet biliar usia muda di Madura.