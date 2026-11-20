PAMEKASAN, RadarMadura.id – Persaingan memperebutkan tempat di kontingen Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Jawa Timur mulai dipersiapkan. Taekwondo Pamekasan memproyeksikan delapan atlet untuk memperkuat daerah dalam multievent olahraga tingkat provinsi tersebut.

Pelatih Taekwondo Pamekasan Agus Ido Ruslan mengatakan, delapan atlet tersebut berpeluang tampil pada porprov mendatang. Tujuh di antaranya merupakan mantan atlet yang pernah memperkuat Pamekasan pada edisi sebelumnya.

”Hanya satu atlet yang belum pernah mengikuti porprov. Sementara tujuh lainnya sudah memiliki pengalaman bertanding di ajang tersebut,” ujarnya kemarin (19/11).

Advertisement Komposisi tersebut menjadi modal tersendiri bagi Taekwondo Pamekasan. Pengalaman bertanding di porprov diharapkan membantu atlet menghadapi persaingan yang lebih ketat.

Agus memastikan, para atlet telah mengikuti pemusatan latihan sebagai bekal menghadapi Porprov X Jatim. Persiapan itu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sekaligus mematangkan kesiapan mereka sebelum bertanding.

”Pemusatan latihan sudah diikuti atlet. Kami ingin mereka benar-benar siap ketika mendapat kesempatan tampil nanti,” jelasnya.

Advertisement Khusus atlet debutan, kesempatan tersebut bisa menjadi ajang pembuktian. Namun, seluruh atlet diharapkan memiliki kesiapan yang sama untuk bersaing memperebutkan hasil terbaik.